Avon втрачає незалежність і буде поглинена — ЗМІ

Американський виробник косметики Avon Products, Inc., що працює на ринку прямих продажів, буде проданий бразильській компанії Natura Cosmeticos SA.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами одного з джерел, ради директорів обох компаній схвалили операцію після декількох місяців переговорів.

Офіційно про операцію може бути оголошено вже в середу.

Акції Avon злетіли в ціні на 25% в ході попередніх торгів у Нью-Йорку в середу. За підсумками попередньої сесії їх вартість становила 3,2 долара, що відповідає капіталізації компанії на рівні 1,4 млрд доларів.

Угода покладе край незалежності Avon, яка стала іконою маркетингу в 20 столітті, дозволивши зайнятися бізнесом величезній кількості домогосподарок, пише WSJ. Компанія, однак, стала жертвою зміни споживчих смаків і купівельних звичок, зокрема, підвищеного інтересу до онлайн-продажів.

Видання повідомляло у вересні цього року, що Natura Cosmeticos і ряд інших потенційних покупців проявили інтерес до придбання Avon. У березні повідомлялося, що керівництво Avon вело переговори з Natura, обговорюючи, зокрема, можливість покупки бразильською компанією північноамериканського бізнесу Avon, що є самостійною приватною компанією, крім основних міжнародних операцій.

Однак у квітні південнокорейська LG Household & Health Care Ltd. домовилася про покупку північноамериканського бізнесу Avon, контрольованого фондом прямих інвестицій Cerberus Capital Management LP, за 125 млн доларів. Cerberus також володіє великою часткою в міжнародному бізнесі Avon, який готується купити Natura.

Natura є найбільшим у Бразилії виробником косметики з власною мережею прямих продажів, добре розвиненою в ряді країн Латинської Америки і Франції. Бразильській компанії також належить британський рітейлер косметики Body Shop.

Капіталізація Natura, заснованої в 1969 році, становить близько 24,4 млрд бразильських реалів (6 млрд доларів).

Купівля Avon дозволить Natura збільшити охоплення ринку в Бразилії, а також інших країнах Латинської Америки, Європи та Азії.

Нагадаємо, раніше керівник українського офісу Glovo розповів про свій досвід роботи в Avon.