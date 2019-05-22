Всі розділи
Укр / Рус

Голова АП про Гройсмана: Нехай іде, ніхто плакати не буде

Середа, 22 травня 2019, 10:44

Голова Адміністрації президента Андрій Богдан вважає, що відставка прем'єр-міністра Володимира Гройсмана проблеми для життя держави не спричинить.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, коментуючи рішення Гройсмана і його заклик до Зеленському внести кандидатуру нового прем'єра, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Напевно, він (Гройсман – ред.) живе все ж у парадигмі старої Конституції, коли президент щось подає", – сказав Богдан.

"Ми розуміємо, що є таке бажання від "старих" посадовців, – які ментально старі, а не за віком, – максимально скинути можливі проблеми на президента Зеленського, причому в перші ж дні", – заявив він.

"Але хочу засмутити пана прем'єр-міністра: ніхто плакати не буде, якщо він внесе таке подання, і кінець історії України не трапиться", – додав Богдан.

Новий голова АП нагадав, що в Україні, як і в багатьох інших країнах, існує принцип неперервності влади.

"Тому не проблема, нехай іде, буде виконувати обов'язки перший віце-прем'єр, будуть в.о. міністрів на своїх місцях. В історії України це було багато разів", – заявив Богдан.

"Ніякого колапсу не станеться. І можливо, це буде одне з найбільш правильних рішень прем'єр-міністра, якщо він зробить таке публічне самознищення", – додав він.

Нагадаємо:

20 травня Володимир Зеленський вступив на посаду президента України, склавши у Верховній Раді присягу народу.

Того ж дня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про рішення подати у відставку, а також закликав Зеленського внести кандидатуру нового прем’єра та міністрів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гройсман закликав Зеленського якнайшвидше внести кандидатуру нового прем’єра 21 травня 2019, 09:00
Гройсман пропонує передати "Магістральні газопроводи" під управління "Нафтогазу" 15 травня 2019, 13:37
Уряд розширив санкції проти Росії 15 травня 2019, 12:07
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!