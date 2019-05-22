Нардеп-утікач Онищенко хоче повернутися в Україну на суд
Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив про готовність повернутися в Україну, щоб взяти участь у судовому процесі. Також він розглядає варіант участі у парламентських виборах.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Я до Києва повернусь ще, я просто написав у судові органи, що готовий брати участь у своєму судовому процесі. Завтра (22 травня - ред.) у мене буде перше судове засідання, думаю, на друге уже я приїду. Думаю, 10 днів - два тижні", - сказав він.
Крім цього, Онищенко зазначив, що розглядає варіант участі в парламентських виборах, але не повідомив, з якою політичною силою.
Також він має намір через суд домогтися переслідування екс-президента Порошенка через корупційні схеми.
Нагадаємо:
22 травня у Печерському суді відбудеться засідання щодо так званої "газової справи Онищенка", на якому суд вирішить, чи знімати з розшуку народного депутата Олександра Онищенка, який хоче повернутись в Україну.
За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
Керівниками злочинного угрупування, крім самого депутата, вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.
Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету.
5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
У липні 2018 року НАБУ повідомляла про завершення досудового розслідуваннящодо Онищенка. Детективи також викликали його на допит.
За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються у понад 740 мільйонів.
У лютому 2019 року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі" стосовно народного депутата та фінансового директора.
У березні 2019 року суд скасував арешт корпоративних прав фірми "Майдан-Плаза", яка фігурує у справі про розкрадання коштів нардепом-втікачем Олександром Онищенком.
Сам Онищенко каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення у свою адресу відкидає.
Наразі справа Онищенка вже скерована до суду, перше засідання призначене на червень 2019.
Українська правда
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