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Валерій Хорошковський повернувся в Україну – ЗМІ

Вівторок, 21 травня 2019, 19:32
 

Екс-голова Служби безпеки та колишній віце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський повернувся в Україну.

Про це журналісти "Схем" дізналися з трьох джерел, незалежних одне від одного, передає "Радіо Свобода".

Хорошковський прилетів у Київ приватним рейсом у вівторок, 21 травня.

Нагадаємо:

Валерій Хорошковський – колишній власник телеканалу "Інтер". Працював на посадах міністра економіки в уряді Віктора Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки за президентсва Віктора Януковича, міністра фінансів і першого віце-прем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова. Входив у так звану політичну групу Фірташа-Льовочкіна.

Валерій Хорошковський поїхав з України у 2012 році. За даними ЗМІ, жив у Монако.

Перед переїздом у нього був конфлікт з Миколою Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віце-прем’єра, написав заяву про звільнення. Офіційною причиною у ній була зазначена "незгода щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єра".

У 2014 році Хорошковський балотувався другим номером за списком "Сильної України" Сергія Тігіпка до Верховної Ради. Однак ця партія не пройшла до парламенту.

Українська правда

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