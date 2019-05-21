Дев'ятим власником коду мобільної мережі в Україні став хмарний провайдер

Компанія Атлантіс Телеком отримала код мобільної мережі (MNC-10) на території Києва та Харківської області.

Про це йдеться у рішенні Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації, передає Liga.net.

Вона стала дев'ятою в Україні компанією, що отримала такий код. Крім Атлантіс Телеком, відповідний код є у Київстар, Vodafone Ukraine, lifecell, Укртелекому, ТриМоб, PEOPLEnet, Інтертелеком і з недавніх пір у Vega.

Відмінність Атлантіс Телеком від цих компаній - він є провайдером IP-телефонії. Тобто працює на інфраструктурі хмарних рішень. Крім коду мобільної мережі він має свій код в номерному ресурсі - 0894. Номери для фіксованого зв'язку не мають географічної прив'язки. Атлантіс Телеком має свій внутрішній месенджер для передачі файлів між його абонентами.

Атлантіс Телеком належить Миколі Гончару, колишньому заступнику міністра транспорту і зв'язку, екс-голові Державної адміністрації зв'язку. А директором компанії є Олег Копійка, колишній в.о. генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ).

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Vodafone купує у Ахметова Vega.