Експорт вершкового масла впав майже на 40%: мало виробляли

Через зменшення обсягів виробництва вершкового масла в першому кварталі поточного року, експорт цього продукту до інших країн скоротився на 39%.

Про це повідомляє Рада з питань експорту продовольства.

Згідно з даними Держслужби статистики, загальний обсяг виробництва в березні 2019 року був на 22,3% нижчим за показник аналогічного місяця минулого року (6,9 тис. т проти 8,903 тис. т).

Зменшення виробництва за перший квартал 2019 року становило 18%.

Зниження вітчизняної пропозиції негативно вплинуло й на експорт. Так, за підсумками чотирьох місяців 2019 року зниження становило 39% (з 12,2 тис. т у 2018 році до 7,4 тис. т у 2019).

У квітні ціна на європейське масло знижувалась, при цьому вартість українського продукту трималась у межах ціни польського масла, зазначають експерти.

"Показник експорту в квітні становив 1,6 тис. т, що на 51% менше, ніж у квітні 2018 року (3,1 тис. т)", ― стверджують у Раді з питань експорту продовольства.

Водночас зазначається, що торгівля маслом на міжнародному ринку в квітні була стабільною.

Основними ринками збуту в квітні були: Азербайджан (258 тонн), Нідерланди (220 тонн), Туреччина (150 тонн), Молдова (125 тонн) і Грузія (117 тонн).

Основними експортними позиціями квітня було масло солодковершкове з вмістом жиру 72%, 73%, 82% і 85%.

Нагадаємо, що у 2018 році Україна зарекомендувала себе на світовій арені як провідний постачальник вершкового масла. У поточному році наша країна залишається в першій п’ятірці топ-експортерів цього продукту.

"Нова Зеландія демонструвала позитивну динаміку експорту (+28%), тоді як постачання інших гравців знижувались: ЄС (-22%), Білорусь (-4%) і США (-3,2%)", ― стверджує експерт Ради з питань експорту продовольства.

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Економічна правда