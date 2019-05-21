Україна вносить зміни до Угоди про вільну торгівлю з Грузією

Україна та Грузія підписали протокол, яким внесли зміни до Угоди між урядами країн про вільну торгівлю.

Про це "Європейській правді" у вівторок повідомили у Мінекономрозвитку.

Зміни до угоди 21 травня підписали перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів та міністр економіки Грузії Натела Турнава.

Підписані зміни дозволять Україні та Грузії використовувати ідентичні правила походження товарів у двосторонній торгівлі та застосовувати положення Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед), зокрема ефект діагональної кумуляції.

Як відомо, з 1 січня 2019 року Україна почала застосовувати положення Конвенції Пан-Євро-Мед в торгівлі з ЄС.

Конвенція Пан-Євро-Мед - це інструмент, розроблений Європейським Союзом для співпраці зі своїми торговельними партнерами, а також цих країн між собою. Участь України у Конвенції дозволяє розширити присутність наших товарів на ринках третіх країн, з якими укладені угоди про вільну торгівлю.

"Зміни до Угоди про вільну торгівлю з Грузією дозволять створити нам перший діючий трикутник діагональної кумуляції ЄС-Україна-Грузія.

На практиці це означає, що українські виробники зможуть імпортувати сировину та комплектуючі з Грузії, переробляти їх в Україні та експортувати, наприклад, до Німеччини з українськими сертифікати походження з нульовою або пільговою ставкою мита", - зазначив Кубів.

Зміни до Угоди про вільну торгівлю набудуть чинності після ратифікації парламентами обох країн.

Режим вільної торгівлі між Україною та Грузією діє з 1996 року.

Європейська правда