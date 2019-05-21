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Укр / Рус

Росія різко збільшила постачання нафти до США

Вівторок, 21 травня 2019, 10:48
 

Поставки російської нафти у США різко зросли на тлі ситуації у Венесуелі та скорочень в ОПЕК.

Про це йдеться у звіті керуючого партнера інвестбанку Caracas Capital Market Расса Дэллена, повідомляє "Укрінформ".

"Експорт нафти з Росії в США швидко росте, оскільки постачальник використовує втрачені поставки з постраждалої від санкцій Венесуели та скорочення поставок членами ОПЕК", - йдеться в повідомленні.

Як пише Bloomberg, за першу половину травня в США прибутку 13 суден із 5 мільйонами барелів нафти і нафтопродуктів, тож американські заводи готові потроїти щомісячне споживання російської нафти.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти сектора оборони і спецслужб Венесуели, а також проти компаній і танкерів, що беруть участь у незаконному обігу венесуельської нафти.

Крім того, напередодні було скорочено видобуток нафти країнами-членами ОПЕК.

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Росія США

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