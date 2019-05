Huawei прокоментувала призупинення співпраці з Google

У компанії Huawei офіційно прокоментували призупинення співпраці з Google, у зв'язку з яким смартфони цієї китайської компанії можуть втратити доступ до оновлень Android.

Про це йдеться у офіційній заяві Huawei.

"Huawei зробила значний внесок у розвиток ОС Android. Як один із ключових глобальних партнерів Android, ми тісно співпрацювали з відкритою платформою для розробки екосистеми, необхідної як для користувачів, так і для розвитку галузі в цілому", - йдеться у заяві Huawei.

Зазначається, що компанія продовжить надавати оновлення безпеки і післяпродажне обслуговування всім смартфонам і планшетам Huawei і Honor, які були продані або є в наявності на складах по всьому світу.

У Huawei також зазначили, що сервіси Google Play і засоби захисту Google Play Protect продовжать працювати на існуючих пристроях користувачів Huawei.

Також у компанії підкреслили, що виконують всі вимоги уряду США.

"Ми виконуємо всі вимоги уряду США. Такі служби, як Google Play і захист від Google Play Protect будуть продовжувати працювати на вашому існуючому Huawei пристрої ", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

20 травня Google частково призупинила співпрацю з китайським виробником смартфонів і телекомунікаційного обладнання Huawei.

Як зазначалося, таке рішення може обмежити можливості Huawei з виробництва смартфонів для продажу за межами Китаю.

Також наступна версія смартфонів на Android втратить доступ до популярних сервісів, включаючи Google Play Store, програми Gmail і YouTube.

Відразу після Google ще чотири компанії призупинили співпрацю з Huawei - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

Економічна правда