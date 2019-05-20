Microsoft все-таки вирішив не "вбивати" Paint

Компанія Microsoft заявила, що графічний додаток Paint і надалі буде в Windows.

Про це повідомляється у блозі Microsoft, пише "Укрінформ".

Як наголошується, програму оновили і додали до неї нові функції. Paint зберіг традиційний дизайн, але тепер в ньому можна малювати без використання мишки, тачпада або сенсорного дисплея.

У новій версії Paint малювання відбувається безпосередньо на клавіатурі – переміщати курсор можна клавішами-стрілками, а для проведення лінії потрібно утримувати "Пробіл".

Також є можливість переміщення робочого вікна програми – для цього використовуються стрілки і натиснута клавіша Ctrl.

Вперше про намір Microsoft виключити Paint зі складу стандартних програм Windows 10 стало відомо 24 липня 2017 року.

Компанія планувала видалити редактор вже в найближчому на той момент глобальному оновлення ОС, мотивуючи своє бажання тим, що додаток сильно застарів, але зіткнулася з хвилею обурення з боку користувачів.

Вже на наступний день, 25 липня 2017 року, вона змінила своє рішення на користь видалення Paint зі складу Windows 10, але із збереженням його в магазині Windows Store. Це дозволило б користувачам в будь-який потрібний момент завантажити Paint на ПК або ноутбук на повністю безкоштовній основі.

Після виходу Windows update 10 Fall Creators восени 2017 року стало ясно, що Microsoft виконала свою обіцянку лише на третину: Paint з ОС вона не видалила, до MS Store його теж не перенесли, але в сам редактор була додана кнопка Product Alert, що нагадувала про запланований "переїзд" редактора в онлайн-магазин.

Тим не менш, свій план Microsoft так і не реалізувала: у лютому 2019 року вийшла тестова збірка весняних оновлень Windows 10, що, як і раніше, містить Paint, але на цей раз вже без кнопки з попередженням. Наступним після цього кроком і стало додавання функції малювання з клавіатури.