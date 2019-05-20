Microsoft і Sony уклали стратегічне партнерство

Microsoft Corp і Sony Corp уклали стратегічне партнерство, в рамках якого Sony буде використовувати хмарну інфраструктуру Microsoft для стрімінга ігр та медіа.

Про це пише Рейтер.

Також компанії займуться розробкою датчиків зображення на платформі штучного інтелекту Microsoft.

Термін "життя" ігрової консолі PlayStation 4 японської компанії добігає кінця, і аналітики чекають, що Sony спробує надати нового імпульсу гральному бізнесу в 2020 році, проте в цьому році на компанію чекає падіння прибутку.

Sony і Microsoft повідомили, що хочуть розробити нові чіпи для датчиків зображень, які будуть використовувати технологію AI Microsoft для корпоративних клієнтів, але не уточнили, як ці чіпи будуть використовуватися.

"Sony завжди була лідером в області розваг і технологій, і партнерство, про яке ми сьогодні оголосили, внесе свою лепту в історію інновацій", - сказав глава Microsoft Сатья Наделла.