Нафта продовжує зростати: Brent вже торгується вище 73 доларів

Нафта дорожчає в понеділок на тлі сигналів про те, що країни ОПЕК+ схиляються до продовження угоди про обмеження видобутку на друге півріччя 2019 року.

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на дані торгів.

Підтримку ринку також надає зростання побоювань щодо посиленого конфлікту між США і Іраном.

Вартість липневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:15 становить 73,17 долара за барель, що на 0,96 долара (1,33%) вище за рівень закриття попередньої сесії.

У п'ятницю ці контракти впали в ціні на 0,41 долара (0,56%) - до 72,21 долара за барель.

Ф'ючерс на WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на 0,8 долара (1,27%) - до 63,56 долара за барель.

За підсумками попередніх торгів контракт подорожчав на 0,11 долара (0,17%) - до 62,76 долара за барель.