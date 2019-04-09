Рух по Києву уповільниться: ремонтуватимуть мости

Київська адміністрація просить столичних водіїв передбачати більше часу на дорогу у зв’язку з ремонтами на мостах.

Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє сайт міської влади.



"Зараз дорожні спеціалісти відновили активні роботи на Південному мосту, ремонтують деформаційні шви. Їх також капітально ремонтують на мосту Метро. На мосту Патона проводяться протиаварійні заходи, а також готують матеріали для комплексного обстеження перед проектними роботами з реконструкції об’єкту", - сказав чиновник.

Він визнав, що більшість мостів у часи пік стоять у заторах.

"Але погодьтеся – краще частково їх перекривати та здійснювати необхідні ремонти, аніж закривати повністю", – відзначив Давтян.



Він закликав водіїв із розумінням поставитися до ситуації, наголосивши, що ремонтувати необхідно усі мости.

"Це питання безпеки, адже тривалий час мостами ніхто не займався, тож робіт, які потрібно виконати нагально, зібралося чимало", – підсумував заступник голови КМДА.