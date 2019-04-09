В "Укроборонпромі" пояснили, як їхній завод опинився на межі банкрутства

ДП "Генератор", що входить до складу ДК "Укроборонпром", знаходиться на шляху виведення з банкрутства після того, як цілеспрямовано знищувалось у період з 2009 по другу половину 2014 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті концерну у відповідь на публікацію проекту "Марлін" на ЕП.

За даними концерну, ДП "Генератор", яке закінчило 2014 рік зі збитками у розмірі 8,5 млн грн, у 2018 році отримало близько 2 млн грн прибутку та реалізувало продукції на 68,4 млн грн.

"Це підприємство, яке має стратегічне значення для безпеки України та виготовляє унікальні наукоємні високотехнологічні прилади для радіолокаційних станцій та авіаційних систем, до війни було залишено без замовлень взагалі, всі резерви заводу були вилучені, а тодішнім керівництвом підприємства підписувались сумнівні договори", - розповіли в "Укроборонпромі".

"Підприємством почались цікавитись різноманітних рейдери, що спокусилися на землю у Києві, на якій, за їхніми планами, мав бути створений бізнес-центр. Саме тоді і розпочався проект з банкрутства "Генератора", який проходив у рамках знищення оборонної промисловості України", - повідомив концерн.

Від продукції "Генератора" залежить робота багатьох українських радарів та далекобійних зенітно-ракетних комплексів С-300, тобто його знищення дорівнювало б знищенню і протиповітряної оборони України, зазначив концерн.

З початком російської агресії на "Генераторі" почала втілюватись активна антикризова програма.

Завод отримав замовлення, відновив виробництво, замінив постачальників сировини з Росії на компанії з Європи та Китаю та продовжив свою роботу над зміцненням обороноздатності України.

"Проводити цю програму вдалось, в першу чергу, завдяки відданості працівників "Генератора", які змогли зберегти всі технології та виробничі процеси", - підкреслив "Укроборонпром".

Як повідомялося, "Генератор" понад 10 років знаходиться в довготривалій стадії банкрутства. На кінець 2018 року загальна сума боргів перед кредиторами та податковою становила понад 88 мільйонів гривень.

Завод може втратити майно вартістю 43 млн грн, яке перебуває в заставі у кредиторів. На складах обліковується залежана продукція вартістю понад 33 млн грн, яка втратила свою конкурентоспроможність, бо була виготовлена кілька років назад, втім вчасно не продана.

Нагадуємо:

Аудит всього концерну "Укроборонпром" продемонстрував, що майже половина підприємств – неефективні.

У НАБУ повідомили, що розслідують 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, які входять до ДК "Укроборонпром".

Економічна правда