Львів відмовляється від поліетиленових пакетів

У Львові 9 квітня стартує тримісячна просвітницька кампанія "Без поліетилену", таким чином уже до кінця року місто планує відмовитись від використання поліетиленових пакетів.

Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

"Цього дня у всіх торговельних мережах міста відмовляться від поліетиленових пакетів – і на касах, і в усіх відділах. Натомість мешканцям пропонуватимуть альтернативне пакування", — зазначається у повідомленні.

До акції долучаються як великі, так і менші мережі. Також планується навчання касирів і працівників, задіяних у постачанні, "аби вони усвідомлювали шкоду від поліетилену довкіллю". Окрім того, упродовж цієї кампанії будуть поширюватись просвітницькі відео- та аудіоролики, зокрема – у соцмережах, відбуватимуться великі тематичні заходи – фестивалі та ярмарки.

Як пояснив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, час активного використання поліетиленового пакету – 20-30 хвилин, а шкоду довкіллю він завдає впродовж сотень років.

"Тому ми починаємо велику просвітницьку кампанію, щоб до кінця року плавно відмовитись від поліетилену", – сказав Москаленко.

У Львівській міськраді також зазначили, що усвідомлюють: бізнес працює заради прибутку, а альтернатива поліетиленовим пакетам коштує дорожче. Тому планує "скооперуватися з легкою промисловістю" для пошуку компромісного рішення.

"Можливо, вони (підприємства — ред.) би шили багаторазові торбинки з відходів тканин, що було б дешевше. Також ми просимо торгівельні мережі, щоб вони заохочували клієнтів до використання альтернативи", — зазначили у міськраді.

Як супермаркети Львова відмовляються від поліетилену

Під час підготовки до акції торгівельні мережі закупили паперові пакети, біопакети або багаторазові торбинки, які можна придбати на касі.

Низка супермаркетів Львова уже відмовилась від поліетилену.

Так, "Ашан" відмовиться не лише від поліетиленових пакетів, а й від використання пластикового одноразового посуду в кафе та відділах кулінарії — його замінять на дерев’яний або паперовий.

У мережі !Fest уже використовують еко-пластик і переходять на паперове пакування.

Долучаються до акції і мережі супермаркетів "АТБ", "Близенько", "Арсен".

Повідомляється, що просвітницька кампанія триватиме до 3 липня, коли відзначається Всесвітній день відмови від поліетилену.

Нагадаємо:

Згідно з останніми оцінками Єврокомісії, пластик становить до 85% пляжного сміття, що є катастрофою для морської екосистеми, навколишнього середовища та життя людини.

Багато провідних країн світу вже почали боротьбу з пластиком, 127 країн-членів ООН розробляють поправки в законодавство, пов'язані з обмеженням використання одноразового пластику.

Сьогодні в Україні майже 96% усіх відходів, у тому числі пластик, відправляється на полігони, де роками продовжує "жити" у ґрунті.

Читайте детальніше у матеріалі ЕП: "Пластик чи життя: коли в Україні почнуть переробляти ПЕТ-пляшки".

Економічна правда