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Надходження ЄСВ до держбюджету зросли на чверть

Вівторок, 9 квітня 2019, 12:50
 

За три місяці 2019 року до бюджету надійшло 61,3 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування, що на 23,2%, або на 11,5 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Facebook.

У березні 2019 року ЄСВ становив 21,3 млрд грн, що на 22%, або на 3,8 млрд грн більше березня 2018 року. 

Нагадаємо, що протягом 2018 року ДФС забезпечено надходження ЄСВ на рівні 228 млрд гривень.

Нагадаємо:

У квітні 2018 року фізичних осіб-підприємців на пенсії звільнили від сплати єдиного соціального внеску.

У листопаді 2018 року Кабмін вигадав, як збирати більше податків із високих зарплат.

Станом на грудень 2019 року надходження ЄСВ зросли більш ніж на чверть.

Економічна правда

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