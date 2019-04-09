Норвегія може знизити видобуток нафти
Найбільший виробник нафти у Західній Європі Норвегія може невдовзі почати згортати свої нафтові проекти.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Минулими вихідними опозиційна Лейбористська партія вирішила відкликати свою підтримку розвідці нафти біля берегів Лофотенських островів в Арктиці.
Це означає, що зараз в парламенті Норвегії утворилась більшість, здатна заборонити буріння в цьому районі.
Як зазначає Bloomberg, це рішення може стати сигналом того, що нафтова ера, яка перетворила скандинавську націю на одну з найбагатших країн світу, наближається до кінця.
Нафтові компанії на чолі з контрольованою державою компанією Equinor ASA, найбільшим норвезьким виробником, заявили, що отримання доступу до Лофотенських островів є ключовим фактором, якщо країна хоче зберегти виробництво, оскільки ресурси виснажуються. За поточними оцінками, запаси архіпелагу становлять від 1 до 3 млрд барелів.
Однак рішення лейбористів не стало великою несподіванкою, зазначає агентство.
Норвегія зараз переглядає ставлення до своєї найбільшої статті експорту на тлі зростаючої заклопотаності з приводу зміни клімату.
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