Всі розділи
Укр / Рус

Норвегія може знизити видобуток нафти

Вівторок, 9 квітня 2019, 11:57

Найбільший виробник нафти у Західній Європі Норвегія може невдовзі почати згортати свої нафтові проекти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Минулими вихідними опозиційна Лейбористська партія вирішила відкликати свою підтримку розвідці нафти біля берегів Лофотенських островів в Арктиці.

Це означає, що зараз в парламенті Норвегії утворилась більшість, здатна заборонити буріння в цьому районі.

Як зазначає Bloomberg, це рішення може стати сигналом того, що нафтова ера, яка перетворила скандинавську націю на одну з найбагатших країн світу, наближається до кінця.

Нафтові компанії на чолі з контрольованою державою компанією Equinor ASA, найбільшим норвезьким виробником, заявили, що отримання доступу до Лофотенських островів є ключовим фактором, якщо країна хоче зберегти виробництво, оскільки ресурси виснажуються. За поточними оцінками, запаси архіпелагу становлять від 1 до 3 млрд барелів.

Однак рішення лейбористів не стало великою несподіванкою, зазначає агентство.

Норвегія зараз переглядає ставлення до своєї найбільшої статті експорту на тлі зростаючої заклопотаності з приводу зміни клімату.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

нафта Норвегія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна збільшила транзит нафти до Європи 4 квітня 2019, 18:26
Названо найприбутковішу компанію в світі 1 квітня 2019, 20:30
Ціни на нафту досягли максимуму за чотири місяці 14 березня 2019, 09:26
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті