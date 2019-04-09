"Астарта" купила елеватор у Хмельницькій області за 143 мільйони

Найбільший виробник цукру, агрохолдінг "Астарта" завершив операцію із придбання елеватора в місті Красилів Хмельницької області за 143 мільйони гривень (4,6 мільйона євро).

Про це із посиланням на річний звіт компанії, оприлюднений на Варшавській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно зі звітом, компанія завершила операцію з придбання елеватора 20 березня 2019 року.

Як повідомлялося, "Астарта" отримала дозвіл Антимонопольного комітету на купівлю елеватора у ТОВ "Українські Ресурси" потужністю 62 тис. тонн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром "Українських Ресурсів" є Єгор Железов. Засновником вказана компанія "Міррор Імідж Холдінгз Лімітед" (Британські Віргінські о-ви). Компанія займається фінансовим лізингом і неспеціалізованій оптовою торгівлею.

Усього в 2018 році "Астарта" побудувала три елеватора загальною потужністю 230 тис. тонн.

"Астарта" — вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, який здійснює діяльність в п'яти областях України.

До його складу входять: вісім цукрових заводів, агрогосподарства із земельним банком 243 тис. га і молочні ферми з 27 тис. голів великої рогатої худоби, сім елеваторів та біогазовий комплекс.

У 2014 році холдинг ввів у експлуатацію завод із переробки сої у Полтавській області (ТОВ "Глобинський переробний завод").

Після трьох років прибуткової роботи у 2018 році агрохолдинг отримав чистий збиток к розмірі 21,11 млн євро. Погіршення фінансових показників "Астарта" пов'язав із несприятливою кон'юнктурою як на ринку цукру, так і на ринку зернових.

Виручка в 2018 році скоротилася на 18,8% — до 372,22 млн євро, а EBITDA — в 2,1 рази, до 56,87 млн ​​євро.

Нагадаємо:

Найбільший виробник цукру "Астарта" в 2018 році скоротив прибуток на 80% в порівнянні з 2017 роком.

В кінці лютого 2019 року "Ощадбанк" виставив на продаж п'ять елеваторів, три земельних ділянки та нерухомість збанкрутілого одеського агрохолдингу "Агроінвестгрупп".