У ФБР "не підтвердили і не заперечили" розслідування проти Коломойського – ЗМІ
Федеральне бюро розслідувань країни "не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування" проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
Про це повідомила у листі "Радіо Свобода" речник ФБР Тіна Джагерсон.
Запит стосувався інформації, оприлюдненої американськими ЗМІ, стосовно розслідування, яке Бюро нібито веде щодо українського олігарха Ігоря Коломойського.
Нагадаємо:
Видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела повідомило, що ФБР веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського
Видання також зазначає, що Ігоря Коломойського "звинувачували у замовних убивствах" (у 2015 році), а тепер вважають покровителем кандидата у президенти, коміка Володимира Зеленського.
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