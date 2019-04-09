У ФБР "не підтвердили і не заперечили" розслідування проти Коломойського – ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань країни "не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування" проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

Про це повідомила у листі "Радіо Свобода" речник ФБР Тіна Джагерсон.

Запит стосувався інформації, оприлюдненої американськими ЗМІ, стосовно розслідування, яке Бюро нібито веде щодо українського олігарха Ігоря Коломойського.

Нагадаємо:

Видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела повідомило, що ФБР веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського

Видання також зазначає, що Ігоря Коломойського "звинувачували у замовних убивствах" (у 2015 році), а тепер вважають покровителем кандидата у президенти, коміка Володимира Зеленського.

Українська правда