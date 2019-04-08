В Данії пропонують вдвічі підвищити ціну на цигарки

У Данії ціна на цигарки може підвищитись удвічі, якщо уряд країни відгукнеться на відповідний заклик.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Danske Regioner, організація, що представляє інтереси державних органів охорони здоров'я Данії, закликала уряд підвищити ціну пачки сигарет з 40 до 80 крон (майже 11 євро або близько 320 грн).

На додаток до підвищення ціни, Danske Regioner також хоче, щоб магазини розміщували цигарки за межами уваги покупців, упаковка була нейтральною, а молоді заборонили курити під час навчальних занять.

Організація сподівається, що відверта розмова про цю проблему посилить дискусії про вплив куріння на здоров'я.

За даними Jyllands-Posten, щорічно в Данії вмирає близько 13 600 осіб у зв'язку з причинами, пов'язаними з курінням.

За останні п'ять років кількість молодих курців в Данії збільшилася, і сьогодні 28,5% людей у віці від 16 до 24 років курять щодня або час від часу.

Онкологічне товариство Данії і Медична асоціація Данії раніше закликала парламент вжити заходів, аналогічних до тих, які зараз пропонує Danske Regioner.

Європейська правда