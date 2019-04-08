У київському метро зникнуть жетони

Київський метрополітен оголосив, що до 31 жовтня з обігу повністю виведуть жетони для проїзду.

Про це у понеділок повідомляє відомство на своїй сторінці у Facebook.

"207 днів! Стільки залишилося до повного виведення жетонів у київському метро. Останній день користування - 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати", - йдеться у повідомленні.

"Хто платить карткою метро - економить вже, бо при поповненні картки на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн. Хто користується іншими картками (проїзний, Картка киянина, е-квиток...) також вже економить і час, і кошти", - нагадують у метрополітені.

Нагадуємо:

Вартість разової поїздки у київському метрополітені збільшилась до 8 гривень з 15 липня 2018 року.