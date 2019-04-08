У Львові "антикорупціонери" розпиляли 120 мільйонів і отримали штраф

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "ХоСаРо" і ТОВ "Градобуд-Престиж" загалом на 272 тисячі гривень за антиконкурентні дії під час тендеру на реконструкцію теплиць у Брюховичах та будівництво очисних споруд у Червонограді.

Про це повідомляють "Наші гроші. Львів".

ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр" проводив торги на реконструкцію лісорозсаднику і теплиць, а відділ капітального будівництва Червонограда на будівництво очисних споруд. Обидві закупівлі відбулись у вересні 2017 р., а їхня вартість становила 85 і 15 млн грн. відповідно.

Як з’ясували в Антимонопольному комітеті, фірми узгоджували вартість своїх тендерних пропозицій. Компанії вказували одну адресу та мають тісні господарські відносини. Окрім цього, ТОВ "ХоСаРо" часто використовує свого конкурента ТОВ "Градобуд-Престиж" як субпідрядника на роботи, які отримує за держзамовленнями. Також у тендерній документацій ТОВ "Градобуд-Престиж" надає лист-відгук від "ХоСаРо", де остання компанія характеризує фірму як "хорошого виконавця".

Директор "Градобуд-Престижу" Василь Загородний разом із виконробом "ХоСаРо" Володимиром Сехом є співзасновниками громадської організації "Західноукраїнське антикорупційне об’єднання". Володимир Сех у 2013 р. був директором "Градобуду".

Обидві фірми також внесли 263 однакові зміни до кошторисів та задекларували в договірній ціні до копійки однакові витрати на заробітні плати працівників, хоча у "ХоСаРо" їх 36 осіб, а у ТОВ "Градобуд-Престиж" – 23.

Через ці обставини АМКУ виніс рішення оштрафувати кожну з компаній на 136 тис грн. (по 68 тис грн. за тендер) та заборонити брати участь у торгах на 3 роки.

ТОВ "ХоСаРо" належить Володимирові Хомі та Володимиру Мазуру, а ТОВ "Градобу-Престиж" – Василеві Загородному та Андрієві Яцурі. Загалом компанії перетинались на тендерах 4 рази й в усіх випадках перемагало "ХоСаРо". Сума цих контрактів становить понад 117 млн грн.

Нагадаємо:

Нещодавно АМКУ оштрафував підприємців, які розіграли чотиримільйонний тендер на "Прозорий офіс".

Також АМКУ оштрафував 22 із 24-х компаній, які брали участь у тендерах Міноборони на поставку харчування для армії.

Раніше тендер "Укрзалізниці" на поставку бронежилетів виграли шахраї.

Інший тендер на 600 мільйонів виграли фігуранти кримінальної справи.

У новому законі про публічні закупівлі залишилася сувора заборона брати участь в тендерах протягом трьох років тим фірмам, які АМКУ вніс до "чорного реєстру" через змову на тендерах.

Детальніше читайте у колонці ЕП: "Анатомія змови: як Антимонопольний комітет розслідує тендерні порушення".