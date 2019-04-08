Два держбанки Росії в США намагаються покарати за фінансування терористів в ОРДЛО

Сім'я громадянина США і Нідерландів Куїнна Лукаса Шансманна, який загинув при аварії літака Malaysia Airlines на Донбасі, подала в Америці позов проти MoneyGram, Western Union, Сбербанку й ВТБ.

Суть звинувачення – у фінансуванні терористів у ОРДЛО у 2014 році, пише "The Wall Street Journal", передає Ліга.net.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак збили з зенітного ракетного комплексу "Бук" російських Збройних сил, а ракету запустили з території, контрольованої ОРДЛО. Нідерланди вважають Росію причетною до падіння літака.

Адвокати родичів Шасманна вважають, що дії ОРДЛО під час конфлікту на Донбасі відповідають визначенню тероризму.

На їхню думку, за допомогою Сбербанку, ВТБ, MoneyGram та Western Union проросійські сепаратисти отримували гроші на придбання зброї.

"Через численні веб-сайти ОРДЛО і її представники безсоромно рекламували способи, якими можна було пожертвувати кошти на підтримку їхніх зусиль, у тому числі переславши гроші на рахунки в Сбербанку й ВТБ або випущені ними карти", – зазначають позивачі.

Також, за їхнім твердженням, детально описувалися способи переказу коштів через MoneyGram та Western Union.

ОРДЛО покладалася на сервіси й матеріальну підтримку відповідачів, щоб отримати гроші на закупівлю зброї, боєприпасів та інших засобів насильства, які бойовики використовували для залякування української влади й цивільного населення, а також захоплення територій, включаючи ту, з якої випустила ракету по рейсу MH17 .

Позивачі зазначають також, що в липні і вересні 2014 року США ввели санкції проти ВТБ та Сбербанку "в спробі зупинити потік фінансової допомоги ОРДЛО і пов'язаним з нею сторонам".

Важливо, чи визнає суд дії ОРДЛО відповідними визначенню тероризму, а сам конфлікт на Донбасі – війною, зазначає "The Wall Street Journal".

Держдепартамент США не включив ОРДЛО до списку терористичних організацій (такою її вважає Україна), але це не завада для розгляду позову, пише видання.

ВТБ заявив газеті, що "ніколи і ніяким чином не брав участі і не бере участі в фінансуванні терористів ОРДЛО, а "спекуляції" на цю тему назвав "абсолютно брехливими".

Western Union висловила співчуття родичам загиблого, але теж назвала звинувачення "безпідставними".

MoneyGram і Сбербанк не відповіли на прохання WSJ про коментарі.

Раніше Європейський суд з прав людини отримав позов від родичів загиблих у катастрофі рейсу МН17, тепер очікується рішення про дату початку розгляду.

Українська правда