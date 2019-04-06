Світовий банк очолив соратник Трампа Девід Мелпас

Заступник міністра фінансів США Девід Мелпас став тринадцятим президентом Світового банку. П'ятирічний термін його повноважень розпочнеться 9 квітня.

Кандидатуру Мелпаса, яку запропонував президент США Дональд Трамп, 5 квітня одноголосно підтримали виконавчі директори банку, передає DW.

Зазначається, що Мелпас, який вважається довіреною особою Трампа, був єдиним кандидатом на посаду.

CNN раніше писало, що Мелпас критикував Світовий банк за гроші, які він надавав Китаю. Він вважав, що у КНР достатньо ресурсів і без міжнародної підтримки.

Нагадаємо:

7 січня голова Світового банку Джим Ен Кім заявив, що йде у відставку, незважаючи на те, що термін його повноважень закінчується тільки у 2022 році. За словами самого банкіра, він хотів би повернутися до роботи у приватному секторі економіки.

У лютому Трамп висунув кандидатуру Мелпаса на посаду голови Світового банку.

Президентом Світового банку обирається громадянин США, оскільки Штати є найбільшим акціонером банку.

Українська правда