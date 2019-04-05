"Торгова війна": Китай заявляє про "новий консенсус" з США

Китай і США заявили про прогрес на переговорах, покликаних покласти край торговій війні.

Про це пише Bloomberg.

При цьому керівник Китаю Сі Цзіньпін закликає до якнайшвидшого завершення дискусій, а Дональд Трамп зазначає, що для укладення угоди можуть знадобитися ще кілька тижнів.

Віце-прем'єр КНР Лю Хе передав президенту Трампу побажання китайського лідера про швидке завершення переговорів, а також необхідність стратегічного керівництва для забезпечення здорових і стабільних відносин між США і Китаєм.

Сторони "досягли нового консенсусу" по тексту торговельної угоди, каже віце-прем'єр Лю, який очолював китайську делегацію на переговорах у Вашингтоні цього тижня.

За словами Трампа, на обговорення торгової угоди може піти ще кілька тижнів, хоча сторони домоглися прогресу, і угода обіцяє бути "дуже фундаментальною".

"Робота ще не закінчена", - сказав Трамп журналістам в ході зустрічі з Лю Хе в Білому домі.

США і Китай в останні місяці знаходяться в стані економічного конфлікту. Президент США у липні 2018 року підписав кілька указів про введення мит на імпорт китайських товарів - в цілому на 250 млрд доларів. Китай у відповідь ввів мита на 110 млрд доларів.