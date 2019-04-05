Україна скоротила споживання газу на 16%

Україна в період з січня по березень спожила 11,1 млрд кубометрів газу, що на 16% менше за показники аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляється на сайті АТ "Укртрансгаз".

"Українським споживачам усіх категорій з початку року і станом на березень 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 11,1 млрд кубометрів газу, що на 16% менше аналогічного показника 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Загальне використання газу для виробничо-технологічних потреб зменшилося на 2% і становило 900 млн кубометрів природного газу.

За даними УТГ, протягом першого кварталу 2019 року відбір газу зі сховищ також скоротився (на 2 млрд кубометрів, або 28%) і становив 5,1 млрд кубометрів.

Разом з тим, надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з початку року і станом на березень 2019 року у порівнянні з позначкою роком раніше зросло на 3% – до 5,3 млрд кубометрів.

Решта обсягів була покрита за рахунок імпорту з ЄС у обсязі 1,6 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, Україна входить у квітень 2019 року з максимальними запасами природного газу у своїх підземних сховищах за останні п'ять років.