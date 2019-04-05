Новий аеропорт Стамбула повноцінно запрацює 7 квітня

У Стамбулі завершують переміщення рейсів із аеропорту Ататюрка в нову авіагавань, цей процес завершиться до вечора 6 квітня.

Про це повідомляє Associated Press.

"Переміщення міжнародного аеропорту імені Ататюрка в аеропорт Стамбула на березі Чорного моря, яке отримало назву "Велике переміщення", почалося в п'ятницю, і очікується, що воно закінчиться в суботу", — зазначається у повідомленні.

Повноцінно новий міжнародний аеропорт Стамбула почне функціонувати з 7 квітня.

Останній комерційний рейс в аеропорт імені Ататюрка прибуде у ніч на суботу.

Нагадаємо, аеропорт Стамбула відкрився 29 жовтня 2018 року і з тих пір обслужив майже 3 тисячі рейсів.

Новий аеропорт має 6 злітно-посадкових смуг, стоянку для 500 повітряних суден, парковку на 70 тис. автівок. Він розрахований на прийом рейсів 250 авіакомпаній за 350 напрямками. Очікується, що щорічно цей аеропорт обслуговуватиме до 200 млн пасажирів.

Як зазначалося, після того, як аеропорт у Стамбулі повноцінно запрацює, розташований у Стамбулі міжнародний аеропорт імені Ататюрка буде закритий для комерційних рейсів.

Економічна правда