Іноземці збільшили свій портфель ОВДП ще на 2 мільярди

Нерезиденти за підсумками проведених Мінфіном 2 квітня первинних аукціонів збільшили свій портфель облігацій внутрішньої держпозики України на 2,04 мільярда гривень - до 22,69 мільярда гривень.

Про це повідомив Нацбанк України, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, основний приплив вкладень нерезидентів - 1,93 млрд грн - знову припав на гривневі папери, обсяг яких в їх власності досяг 21,47 млрд грн.

Портфель доларових ОВДП нерезидентів, за даними НБУ, зріс на 0,11 млрд грн і в даний час складає 1,22 млрд грн в еквіваленті, тоді як обсяг паперів в євро дорівнює 0,35 млрд грн.

Нацбанк вказує, що в цілому з початку 2019 року обсяг ОВДП у власності нерезидентів збільшився на 16,34 млрд грн, або в 3,6 рази.

Фізособи-резиденти наростили його за цей час на 1,74 млрд грн, або на 28,7%, - до 7,82 млрд грн, юрособи - на 3,84, млрд грн, або на 18,5%, до 24, 63 млрд грн.

Основними власниками ОВДП і раніше залишаються банки і Нацбанк - відповідно 362,58 млрд грн і 337,1 млрд грн, чиї портфелі цих паперів скоротилися з початку поточного року відповідно на 12,6 млрд грн і 11 млрд грн, або на 3,3 % і 3,2%.

В цілому обсяг ОВДП в обігу на 4 квітня 2019 становив 754,82 млрд грн за номіналом, що на 1,24 млрд грн, або 0,2%, менше, ніж на початок року.

Нагадаємо, 2 квітня Мінфін продав ОВДП на 10 мільярдів, 26 березня - на 5,48 мільярда.

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