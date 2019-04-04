"Укрзалізниця" запустила регулярний контейнерний поїзд у Польщу

АТ "Укрзалізниця" запустила новий регулярний контейнерний поїзд від української станції Нижньодніпровськ-Вузол до польської станції Славкув, який доставлятиме контейнери втричі швидше і на 20% дешевше.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" на власному сайті.

Голова правління АТ Євген Кравцов розповів, що новий поїзд щосуботи збиратиме контейнери зі станцій Запоріжжя, Маріуполь-Сортувальний та Нікополь.

За його словами, швидкість доставки контейнерів до кордону України з Польщею значно скорочено — до 40 годин замість кількох діб.

Окрім того, завдяки збільшенню швидкості доставки вартість перевезення контейнерів на фітингових платформах власності "Укрзалізниці", які знаходяться на балансі філії "Центр транспортного сервісу "Ліски", знижено від 20% до 25%.

Як підкреслили у товаристві, прямий контейнерний поїзд — це "цілорічна всепогодна альтернатива автомобільним перевезенням". Адже він "прямує із суворим дотриманням графіку без жодних маневрових операцій на шляху та з прискореною технологією перетину кордону".

Зазначається, що це вже 19-ий контейнерний поїзд "Укрзалізниці", що курсуватиме на постійній основі, із них 8 — транзитних.

Наразі в компанії розглядають можливість організації нових контейнерних поїздів за маршрутом Литва — Україна — Литва.

"Наші фахівці з логістики контейнерних перевезень уже домовляються про співпрацю з колегами АТ "Литовські залізниці", ДО "Білоруська залізниця" та ТОВ "Containerships"", — повідомив Кравцов.

Нагадаємо, в минулому році компанія ТІС запустила новий контейнерний поїзд із Києва в порт "Южний". Він дозволить перевозити близько 500 контейнерів щомісячно і дозволить прибрати з доріг 12 тисяч вантажівок.

Економічна правда