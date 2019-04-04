Британські депутати підтримали перенесення Brexit
Нижня палата британського парламенту проголосувала за законопроект, який зобов'язує уряд попросити у ЄС знову відтермінувати Brexit.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Законопроект підтримали 313 парламентарів, проти були 312. 4 квітня його представлять на розгляд Палати лордів. Також у законі йдеться про те, що Британія не може покинути ЄС без угоди.
Прем'єрка Тереза Мей сказала, що буде просити ЄС про продовження терміну дії Brexit - відкладеного вже раз - щоб запобігти хаотичному та економічно неблагополучному виходу 12 квітня.
Лідери ЄС з обережністю привітали спроби британців. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що працюватиме "до останньої години", щоб забезпечити належний Brexit, але підкреслила, що "ці рішення мають бути досягнуті перш за все в самій Британії".
Мей прагне переконати Брюссель відкласти Brexit до 22 травня, щоб уникнути участі країни у виборах до Європарламенту, які пройдуть 23-26 травня.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Британія не отримає жодних додаткових коротких відтермінувань Brexit, якщо її парламент не ратифікує угоду про вихід до 12 квітня.
У Британії є час до 12 квітня, щоб запропонувати план ЄС - який повинен бути прийнятий блоком - або країна вийде без угоди.
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