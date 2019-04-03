ФРС може створити фінансові бульбашки — Bloomberg

Голова ФРС Джером Пауелл

Федеральна резервна система, прагнучи підштовхнути інфляцію, ризикує спровокувати виникнення бульбашок активів.

Про це пише Bloomberg.

Несподівана відмова ФРС від планів підвищення процентної ставки в цьому році підштовхнула вгору котирування акцій, високоприбуткових облігацій та інших ризикових активів, незважаючи на стійкі побоювання інвесторів з приводу уповільнення глобального економічного зростання.

Фінансові умови, принаймні згідно з індикатором Федерального резервного банку Чикаго, є найбільш м'якими з 1994 року і цілком можуть стати ще м'якше.

"Якщо до кінця весни буде відчуття, що економічне зростання набирає обертів, а ФРС зберігає ставку без змін, ринки вирішать, що знову актуальний ідеальний для них сценарій розвитку подій, а це може підігріти апетит до ризику", - сказав колишній співробітник ФРС Натан Шитс .

Це поставить центробанк в скрутне становище. Анонсуючи кардинальний розворот ФРС минулого місяця, глава ФРС Джером Пауелл підкреслив готовність регулятора підтримувати ціновий тиск і охарактеризував низьку інфляцію як "один з основних викликів нашого часу".

Він залишив відкритою можливість того, що наступною зміною ставки ФРС, яку центробанк підвищував чотири рази в 2018 році, може бути зниження.

Однак прагнення оживити інфляцію за допомогою низьких процентних ставок може в підсумку поставити під загрозу фінансову стабільність, викликавши надмірний апетит до ризику, каже головний економічний радник Allianz SE Мохамед Ель-Еріан.

Це було б саме такими "дестабілізуючими надмірностями", які, за словами Пауелла, привели до останніх двох економічних спадів.

Спочатку був бум доткомів наприкінці 1990-их років, який закінчився обвалом акцій і призвів до рецесії 2001 року.

Потім відбулися зліт і падіння ринку житла, що передували найглибшому скороченню економіки з часів Великої депресії.

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Нагадуємо:

Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

Останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів. Президент США Дональд Трамп піддав критиці такі дії голови ФРС Джерома Пауелла.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні 2017 року, коли нею керувала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол.

Скорочення активів почалося з 10 млрд доларів на місяць шляхом відмови від щомісячного реінвестування в казначейські папери США.

За нинішніх темпів скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.