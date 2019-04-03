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ФРС може створити фінансові бульбашки — Bloomberg

Середа, 3 квітня 2019, 20:15
Голова ФРС Джером Пауелл
Голова ФРС Джером Пауелл

Федеральна резервна система, прагнучи підштовхнути інфляцію, ризикує спровокувати виникнення бульбашок активів.

Про це пише Bloomberg.

Несподівана відмова ФРС від планів підвищення процентної ставки в цьому році підштовхнула вгору котирування акцій, високоприбуткових облігацій та інших ризикових активів, незважаючи на стійкі побоювання інвесторів з приводу уповільнення глобального економічного зростання.

Фінансові умови, принаймні згідно з індикатором Федерального резервного банку Чикаго, є найбільш м'якими з 1994 року і цілком можуть стати ще м'якше.

"Якщо до кінця весни буде відчуття, що економічне зростання набирає обертів, а ФРС зберігає ставку без змін, ринки вирішать, що знову актуальний ідеальний для них сценарій розвитку подій, а це може підігріти апетит до ризику", - сказав колишній співробітник ФРС Натан Шитс .

Це поставить центробанк в скрутне становище. Анонсуючи кардинальний розворот ФРС минулого місяця, глава ФРС Джером Пауелл підкреслив готовність регулятора підтримувати ціновий тиск і охарактеризував низьку інфляцію як "один з основних викликів нашого часу".

Він залишив відкритою можливість того, що наступною зміною ставки ФРС, яку центробанк підвищував чотири рази в 2018 році, може бути зниження.

Однак прагнення оживити інфляцію за допомогою низьких процентних ставок може в підсумку поставити під загрозу фінансову стабільність, викликавши надмірний апетит до ризику, каже головний економічний радник Allianz SE Мохамед Ель-Еріан.

Це було б саме такими "дестабілізуючими надмірностями", які, за словами Пауелла, привели до останніх двох економічних спадів.

Спочатку був бум доткомів наприкінці 1990-их років, який закінчився обвалом акцій і призвів до рецесії 2001 року.

Потім відбулися зліт і падіння ринку житла, що передували найглибшому скороченню економіки з часів Великої депресії.

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Нагадуємо:

Федеральна резервна система просигналізувала про тимчасове завершення підвищення процентної ставки і готовність бути гнучкою в питанні скорочення своїх вкладень в облігації.

Останній цикл підвищення процентних ставок в США тривав з червня 2003 року по червень 2006 року.

З того моменту і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Наразі ФРС щомісячно скорочує свої вкладення на 50 млрд доларів. Президент США Дональд Трамп піддав критиці такі дії голови ФРС Джерома Пауелла.

Рішення скорочувати обсяг вкладень ФРС прийняла ще у вересні 2017 року, коли нею керувала Джанет Йеллен. Тоді активи ЦБ становили 4,5 трлн дол.

Скорочення активів почалося з 10 млрд доларів на місяць шляхом відмови від щомісячного реінвестування в казначейські папери США.

За нинішніх темпів скорочення балансу, що, швидше за все, займе до 3,5 років, він буде доведений до 2,5 трлн доларів.

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ФРС США інфляція

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Економічна правда
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