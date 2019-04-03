Щодо імпорту тросів і канатів із РФ розпочато антидемпінгове розслідування

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі доручила Міністерству економічного розвитку і торгівлі порушити антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну деяких торосів і канатів походженням із Російської Федерації.

Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" радник міністра економічного розвитку і торгівлі Роксолана Підласа за підсумками засідання комісії.

"Йдеться про сталеві кручені дроти, троси, канати без покриття або з оцинкованим покриттям, різні арматурні стабілізовані пасма. До Мінекономрозвитку надійшла скарга від українського виробника, який стверджує, що в 2016-2018 рр. ціни імпорту російських тросів і канатів були нижче собівартості його аналогічної продукції", - сказала вона.

Під час перевірки фактів Мінекономрозвитку дійшло висновку, що ціна імпорту з РФ справді дорожче собівартості виробництва/

Крім цього, Підласа відзначила, що в 2018 році суттєво (на 29%) зросли обсяги імпорту тросів і канатів із РФ в Україну.

"При цьому частка імпорту з РФ у загальному імпорті тросів і канатів зросла на 58%. У Росії такі троси і канати, про які йдеться, виробляють кілька великих підприємств: "Північсталь-метиз", Бєлорєцький металургійний комбінат і Магнітогорський метизно-калібрувальний завод. Комісія вважає, що імпорт із РФ міг здійснюватися за демпінговими цінами", - розповіла радник міністра економрозвитку.

МКМТ доручила Мінекономрозвитку розпочати і здійснити антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну.

Крім цього, МКМТ під час засідання в середу продовжила на п'ять років дію антидемпінгових заходів щодо імпорту скляної тари медичного призначення об'ємом до 0,15 мл із РФ, а також продовжила термін застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну гнучких пористих блоків і листів із пінополіуретану незалежно від країни походження та експорту.

Нагадаємо, у січні імпорт солі та лампочок з Білорусі обклали антидемпінговим митом.