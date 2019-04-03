Ryanair восени літатиме з Одеси і Харкова до ще одного міста в Польщі

Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair в кінці жовтня має намір відкрити нові рейси Харків-Познань і Одеса-Познань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.com.

Як свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника, польоти з Харкова в Познань будуть виконуватися з 27 жовтня два рази на тиждень по вівторках і неділях. Вильоти з Харкова - о 22:00, вильоти з Познані - о 18:00. Квитки продаються за ціною від 28 євро в одну сторону.

Рейси Одеса-Познань Ryanair запустить з 30 жовтня з частотою два рази на тиждень. Вильоти з Одеси - о 21:30 по середах і о 10:30 по суботах, вильоти з Познані - о 17:45 по середах і о 06:30 по суботах. Мінімальна ціна авіаквитків Одеса-Познань починається від 28 євро в одну сторону.

Раніше Ryanair анонсував відкриття рейсів з Харкова і Одеси з червня. На поточний момент анонсована маршрутна мережа лоу-коста з Харкова включає Познань, Краків і Вільнюс, з Одеси - Познань, Краків, Вроцлав, Катовіце і Берлін.

Європейська правда