Всі розділи
Укр / Рус

Ryanair восени літатиме з Одеси і Харкова до ще одного міста в Польщі

Середа, 3 квітня 2019, 14:03

Найбільша бюджетна авіакомпанія Європи Ryanair в кінці жовтня має намір відкрити нові рейси Харків-Познань і Одеса-Познань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.com.

Як свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника, польоти з Харкова в Познань будуть виконуватися з 27 жовтня два рази на тиждень по вівторках і неділях. Вильоти з Харкова - о 22:00, вильоти з Познані - о 18:00. Квитки продаються за ціною від 28 євро в одну сторону.

Рейси Одеса-Познань Ryanair запустить з 30 жовтня з частотою два рази на тиждень. Вильоти з Одеси - о 21:30 по середах і о 10:30 по суботах, вильоти з Познані - о 17:45 по середах і о 06:30 по суботах. Мінімальна ціна авіаквитків Одеса-Познань починається від 28 євро в одну сторону.

Раніше Ryanair анонсував відкриття рейсів з Харкова і Одеси з червня. На поточний момент анонсована маршрутна мережа лоу-коста з Харкова включає Познань, Краків і Вільнюс, з Одеси - Познань, Краків, Вроцлав, Катовіце і Берлін.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Ryanair авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ryanair потрапив до десятки топ-забруднювачів повітря в ЄС 2 квітня 2019, 13:03
Ryanair запустить рейси Київ-Мадрид майже на місяць раніше 28 березня 2019, 17:02
Італійському лоукостеру дозволили літати з Риму до Одеси 28 березня 2019, 10:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті