НАБУ проводить обшуки в Агентстві з розшуку активів

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в приміщенні Агентства з розшуку та менеджменту активів у Києві.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Слідча дія проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою службовими особами низки державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9,5 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в межах цього ж провадження досліджують обставини вчинення незакінченого замаху на протиправне заволодіння майном на суму понад 3,6 мільярда гривень групи підприємств ТОВ "Росток-Холдинг".

Попередня правова кваліфікація справи – ч.3 ст.15 (замах на злочин), ч.3 ст.206-2 (протиправне заволодіння майном), ч.2 ст.364 (зловживання владою) ККУ.