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НАБУ проводить обшуки в Агентстві з розшуку активів

Середа, 3 квітня 2019, 13:25

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в приміщенні Агентства з розшуку та менеджменту активів у Києві.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Слідча дія проводиться в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою службовими особами низки державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9,5 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в межах цього ж провадження досліджують обставини вчинення незакінченого замаху на протиправне заволодіння майном на суму понад 3,6 мільярда гривень групи підприємств ТОВ "Росток-Холдинг".  

Попередня правова кваліфікація справи – ч.3 ст.15 (замах на злочин), ч.3 ст.206-2 (протиправне заволодіння майном), ч.2 ст.364 (зловживання владою) ККУ. 

"Під час досудового розслідування, розпочатого в січні 2019 року, детективи НАБУ, з-поміж іншого, вивчають обставини вчинення низки правочинів, які могли бути зроблені з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємств", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обшуки проходять на підставі ухвали слідчого судді Солом’янського райсуду Києва та під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Українська правда

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