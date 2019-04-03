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В Google назвали мінімальну зарплату для найманих працівників

Середа, 3 квітня 2019, 11:31
 

Корпорація Google зобов'язала кадрові компанії, з якими співпрацює, встановити мінімальну зарплату для найманих працівників і співробітників, які працюють за контрактом, на рівні 15 доларів за годину.

Про це з посиланням на газету The Hill повідомляє Інтерфакс-Україна.

Google також буде надавати тимчасовим співробітникам і працівникам, які працюють за контрактом, медичну підтримку.

Працівники, які працюють за контрактом, у свою чергу, зможуть претендувати на оплачувану 12-тижневу відпустку по догляду за дитиною. Окрім того, вони зможуть отримати 5 тис. доларів субсидії для підвищення кваліфікації.

За даними газети, компанія пішла на цей крок після петиції, підписаної більш ніж 900 працівниками, які не мають постійного контракту з корпорацією, з вимогою урівняти їх у правах зі штатними співробітниками.

Зазначається, що зміни в розмірі оплати праці вступлять у силу не пізніше січня 2020 року, інші нововведення — в термін до січня 2022 року.

Згідно з листом, наймані працівники та підрядники становлять близько 54%, або 122 тис. осіб усієї робочої сили в Google.

Нагадаємо, раніше Google провела внутрішнє дослідження зарплат у компанії і виявила дискримінацію чоловіків.

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Google зарплата

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