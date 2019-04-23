Ціни на бензин і дизпальне знову зросли

23 квітня вартість бензинів і дизельного пального на авотзаправних станціях в Україні зросла на 20-80 копійок за літр.

Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, передає видання "Нафторинок".

На АЗС оператора Parallel пальне подорожчало на 24-50 коп/л, до: А-92 - 30,19 грн/л, А-95 - 31,19 грн/л, ДП - 30,19 грн/л.

На 30-50 коп/л ціни на бензин виросли на станціях дніпровського оператора Neftek, до: А-92 - 28,29 грн/л, А-95 - 29,29 грн/л, А-95 Преміум - 30,99 грн/л.

На 20 коп/л подорожчали бензини в мережі "БРСМ-Нафта", до: А-92 - 25,89 грн/л, А-95 - 26,89 грн/л.

Також подорожчали бензин і дизпальне в мережі KLO – на 20 і 40 копійок за літр відповідно, передає enkorr з посиланням на дані "Консалтингової групи "А-95".

Кропивницький рітейлер "РУР Груп" підвищив вартість на 50 коп/л, до: А-92 - 27,99 грн/л, А-95 - 28,99 грн/л, ДП - 28,99 грн/л.

На столичних АЗС Avantage 7 бензини і ДП подорожчали на 50 коп/л, до А-92 - 26,95 грн/л, А-95 - 27,95 грн/л, ДП - 26,95 грн/л.

На АЗС Mango в Києві ціни виросли на 70-80 коп/л, до А-92 - 26,19 грн/л, А-95 - 27,19 грн/л, ДП - 26,19 грн/л.

Таким чином, станом на 23 квітня 2019 року середні ціни на пальне на заправках в Україні зросли до: А-92 - 27,70 грн/л, А-95 - 28,83 грн/л, А-95 Преміум - 30, 12 грн/л, ДП - 28,29 грн/л.

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Нагадуємо:

Протягом 20-21 квітня вартість бензинів і дизельного пального на автозаправних станціях в Україні зросла на 30-60 копійок за літр.

Зростання цін на дизельне пальне — перше підвищення роздрібних цін на ДП за останні 5 місяців.

Російська Федерація встановила обмеження на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважають цілком очікуванимиобмеження Росією поставок нафти та нафтопродуктів в Україну.