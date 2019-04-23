Tesla запустить сервіс безпілотного таксі

Компанія Tesla планує запустити сервіс безпілотного таксі в 2020 році.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на заяву засновника і голови компанії Ілона Маска.

За словами Маска, вже до середини наступного року понад мільйон автомобілів Tesla, здатних їздити без втручання водія, з'являться на дорогах США.

Він розраховує отримати схвалення регулюючих органів, яке дозволить запустити сервіс роботаксі в країні, до кінця 2020 року.

Замовити безпілотне таксі можна буде за допомогою спеціального мобільного додатку.

Власники машин Tesla також зможуть здавати свої авто під послуги таксі. Компанія буде стягувати з них комісію в розмірі 25-30%, як це роблять сервіси таксі Uber і Lyft.

Акції Tesla подешевшали на 3,9%. Більшу частину втрат вони зазнали перед заходом, який почався ближче до кінця торгової сесії. В ході торгів після офіційного закриття біржової сесії акції трохи відновилися.

Інтерфакс-Україна