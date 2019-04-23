Норвежці та французи зібрали 260 мільйонів євро на будівництво вітропарку на Херсонщині

Норвезька NBT і французька Total Eren закрили угоду щодо другого етапу проектного фінансування будівництва вітропарку "Сиваш" в Херсонській області на суму 107,6 мільйонів євро, в цілому для всього проекту залучено фінансування на суму 262,6 мільйона євро.

Про це повідомляється в прес-релізі INTEGRITES, яка виступила юридичним радником угоди.

За даними юрфірми, угоду про фінансування підписано з синдикатом банків: Black Sea Trade and Development Bank (30 млн євро), Proparco (42 млн євро), Finnfund і IFU (по 15 млн євро кожен) і Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO, 5 млн євро).

Основними кредиторами першого етапу проектного фінансування на 155 млн євро стали ЄБРР (75 млн євро), Green for Growth Fund і Netherlands Development Finance Company (сумарно 75 млн євро) і NEFCO (5 млн євро).

Крім того, конгломерат із Саудівської Аравії AlGihaz придбав міноритарний пакет акцій і став партнером проекту разом з Total Eren.

NBT в квітні 2018 року купила 100% ТОВ "Сивашенергопром" (оперує вітропарком потужністю близько 3 МВт), а у вересні було підписано договір про реалізацію проекту з будівництва ВЕС потужністю 250 МВт і вартістю 375 млн доларів уздовж озера Сиваш.

Весною 2019 року очікується початок будівництва 67 вітрових електроустановок.

У лютому 2019 року NBT завершила придбання 82% у ТОВ "Азовінвестпром", яке будуватиме вітропарк потужністю 750 МВт вартістю 1 млрд доларів в Запорізькій області. Інвестугоду про будівництво було підписано 23 січня 2019 року в Давосі. Сторонами угоди стали також ЄБРР, NEFCO, Чорноморський банк торгівлі та розвитку та інші. Організатором синдикату інвесторів виступив JP Morgan.

Обидва проекти в Херсонській та Запорізькій області реалізуються NBT спільно з французькою енергетичною компанією Total-Eren (дочірня структура Total).

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