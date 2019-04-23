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Гонтарева і Ложкін не збираються іти на допит у ГПУ

Вівторок, 23 квітня 2019, 17:20

Соратники президента Петра Порошенка – екс-голова Адміністрації президента Борис Ложкін, заступник глави АП Олексій Філатов та екс-очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева – не мають наміру реагувати на повістки про виклик на допит, які з'явилися на сайті Генпрокуратури 22 квітня.

Про це вони повідомили у коментарі "Українській правді" і в соцмережі. 

"Я зараз перебуваю на роботі в АП. Випадки і порядок виклику особи повісткою дуже добре регламентовані КПК. Поки деякі слідчі займаються публікаціями різних матеріалів в інтернеті, тобто pr-активністю замість виконання вимог КПК, підстав реагувати на такі публікації немає", - сказав Філатов у коментарі УП.

Гонтарева також натякнула, що не збирається приїжджати на зустріч з правоохоронцями з Лондона, де зараз живе і працює.

"Вони ж не раз літали до Коломойського до Швейцарії та Фірташа до Австрії, тож нехай прилітають до Лондона. Хочу зауважити одне – те, що я головний ворог Коломойського, він не приховував у всіх публічних інтерв'ю. Так що це знає не лише він, а й увесь світ", - сказала екс-глава НБУ.

Подібну заяву від адвокатів Ложкіна оприлюднила 23 квітня на своїй сторінці у Facebook і прес-секретар бізнесмена Марія Попова.

"Усі юридично значимі дії в цій справі замінені інтерв'ю і прес-конференціями, а анонсовані в медіа виклики, повістки та інші документи нашому клієнтові направлені або вручені не були", - йдеться в повідомленні.

Адвокати вважають, що поява імені Ложкіна в матеріалах розслідувань ГПУ і публічне оголошення йому про підозру "були задумані як приводи для медійних скандалів" і для залучення уваги ЗМІ "для вирішення політичних завдань".

"У цивілізованій юридичній практиці публікація повісток в інтернеті, як і "повідомлення про підозру", неможливе. Закон не передбачає виклику за допомогою публікації на сайті ГПУ", - йдеться в заяві.

Відзначається, що за останні кілька тижнів адвокати Ложкіна подали в ГПУ більше 10 адвокатських запитів і клопотань щодо статусу їхнього клієнта у справі, а також про всі виклики його в ГПУ для участі в процесуальних діях.

"Слідчі ГПУ мали всі можливості для прямого спілкування, як з нами, так і з клієнтом. Однак всі наші звернення були проігноровані, відповідей, які хоч якось прояснюють ситуацію, ми так і не отримали", - йдеться в заяві.

Відзначається, що "надуманість звинувачень" щодо Ложкіна "буде доведена", а всім зафіксованим ними "численним порушенням" буде дана оцінка в установленому законом порядку.

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Нагадаємо: 

22 квітня Генпрокуратура повідомила, що викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву у справі злочинів олігарха-втікача Сергія Курченка.

28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.

Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.

У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.

В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.

Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.

У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.

Як стало відомо "Українській правді", вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева.

Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.

У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

Українська правда

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Гонтарева Ложкін ГПУ

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