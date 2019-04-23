Студент вимагає від Apple мільярд доларів через помилку, яка призвела до його арешту

Студент із Нью-Йорка через суд вимагає у Apple 1 мільярд доларів за те, що програмне забезпечення компанії з розпізнавання облич помилково зв'язало його з серією крадіжок з магазинів Apple.

Про це повідомляє Bloomberg.

18-річний Усман Бах заявив, що в листопаді його заарештували вдома в Нью-Йорку і звинуватили у крадіжці з магазину Apple.

У його позові йдеться, що фотографія в ордері на арешт була не схожа на нього. За словами Баха, одна з крадіжок, по якій йому було пред'явлено звинувачення, сталася в Бостоні в червневий день, коли він був на своєму випускному балу в Манхеттені.

Студент заявив, що раніше втратив учнівське посвідчення без фотографії, яке злочинець міг дістати і використовувати для ідентифікації в магазинах Apple. Таким чином система розпізнавання осіб Apple, яку компанія використовує в своїх магазинах для відстеження підозрюваних в крадіжці, могла вирішити, що Бах - злодій.

В Apple позов не прокоментували.

Як повідомлялося раніше, Amazon підслуховує розмови користувачів через колонки Echo.

У минулому році технологічні гіганти великої п'ятірки — Amazon, Apple, Facebook, Microsoft і Alphabet — заробили в сукупності понад 800 мільярдів доларів, обігнавши при цьому Саудівську Аравію із сукупним ВВП 684 мільярда.