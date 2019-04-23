Експерти розповіли, скільки білоруського дизпального потрібно замістити Україні

Україні у зв'язку з припиненням Білоруссю експорту світлих нафтопродуктів може знадобитися замістити від 80 тисяч тонн до 180 тисяч тонн білоруського дизельного палива.

Про це йдеться у повідомленні консалтингової групи "А-95".

"Ринку доведеться замістити великий обсяг дизельного палива. За оптимістичним сценарієм належить знайти 80-100 тис. тонн, за песимістичним - 150-180 тис. тонн", - заявив директор "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, в 2019 році Україна в середньому щомісяця імпортувала з Білорусі близько 160 тис. тонн дизпалива, його частка за підсумками I кварталу 2019 року склала 34,5% ринку.

У групі вважають, що основними джерелами заміщення білоруського палива стане імпорт по морю, а також можливе нарощування переробки "Укртатнафтою" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).

Згідно з даними консалтингової групи, в травні збережеться високий рівень прокачування російського дизпалива нафтопродуктопроводом "ПрикарпатЗахідтранс" - близько 280 тисяч тонн.

Що стосується цін на нафтопродукти, то в "А-95" відзначили, що найближчим часом вони продовжать рости, проте основним драйвером буде підвищення котирувань на світовому ринку внаслідок зменшення поставок з Ірану і Венесуели.

"На даний момент світова кон'юнктура сформувала потенціал зростання в розмірі до 1 грн/л. Фактор переходу на альтернативні поставки дизпалива позначиться на цінах у травні і становитиме близько 1 грн/л", - відзначили у групі.

На тлі останніх подій, група закликала уряд прискорити реалізацію заходів щодо зниження енергозалежності від поставок з країн СНД. При цьому серед першочергових кроків є внесення до Верховної Ради законопроекту про створення запасу нафти і нафтопродуктів, збалансування оподаткування нафтопродуктів, зниження портових зборів на перевалку нафти і нафтопродуктів і пріоритетне забезпечення рухомим залізничним складом морських нафтоперевалочного комплексів.

Читайте також: "Нафтові" санкції Росії: чи буде дефіцит пального в Україні

Нагадуємо:

Російська Федерація раніше встановила обмеження на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважають цілком очікуванимиобмеження Росією поставок нафти та нафтопродуктів в Україну.

Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.