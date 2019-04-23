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Гройсман відреагував на зниження цін на газ

Вівторок, 23 квітня 2019, 14:50
 

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зниження "Нафтогазом" ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є гарним початком для подальших знижень.

Про це він заявив журналістам під час брифінгу у Київській області, повідомляє "Укрінформ".

"Коли вони (НАК "Нафтогаз України" - ред) як монополісти починають використовувати своє ексклюзивне становище і крутити цим питанням, враховуючи лише свої комерційні інтереси, то це ненормально... З 1 травня ціна на газ буде знижена на 300 гривень за тисячу кубів. Це гарний початок для подальших знижень, відповідно до знижень цін, які відбуваються на міжнародних ринках", - сказав Гройсман.

Він додав, що більше гратись у "кота та мишей" ні з ким не збирається:

"Нехай працюють на країну і збільшують видобуток українського газу, хай шукають дешевший газ по всьому світу, щоб українці отримали його дешевшим", - зауважив Гройсман.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів.

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