У Зеленського розказали, як боротимуться з корупцією

Для боротьби з корупцією команда обраного президента Володимира Зеленського планує скасувати депутатську недоторканність, перезапустити антикорупційні органи та зменшити тиск на бізнес.

Про це заявила Галина Янченко, очільниця Ради громадського контролю при Національному антикорупційному Бюро (НАБУ), яка входить до команди Зеленського, в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

"Депутатська недоторканність повинна піти в минуле, НАЗК перезапущене, Спеціалізована антикорупційна прокуратура сподіваюся теж, принаймні керівництво", — зазначила вона.

Також важливим кроком є зменшення тиску на бізнес, каже Янченко.

"Ми знаємо, що на сьогодні господарські і фінансові справи розслідують всі, хто хочуть — і СБУ, і податкова. У нас навіть залишилась податкова міліція! Все це потрібно забрати, щоби люди могли розвиватися, розвивати економіку, створювати нові робочі місця. Тому — (треба створити — ред.) єдиний орган, який займається господарськими і фінансовими справами, а бізнес займається тим, що і має робити — розвивати економіку", — розповіла вона.

В передвиборчій програмі Зеленського є пункт щодо скасування повноважень всіх правоохоронних органів розслідувати економічні злочини, а також створення окремого органу для розслідування таких справ.

Українська правда