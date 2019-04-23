Поліція розслідує мільйонні переплати на бронетанковому заводі

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" переплатив 2,4 мільйона гривень на двох закупівлях гідроамортизаторів для військової техніки.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на матеріали суду.

Порушення виявила служба безпеки концерну "Укроборонпром", до складу якого входить завод. Досудове розслідування проводить Національна поліція в Житомирській області.

У вересні 2017 року між Житомирським бронетанковим заводом та приватною фірмою ТОВ "Технотранс-СВ" за результатами тендеру було укладено договір про постачання гідроамортизаторів до військової техніки. Ціна за одиницю становила 32,7 тисяч гривень.

В той же час, посадовці держпідприємства відхилили значно дешевшу пропозицію ТОВ "Укравто Конверсія", яке пропонувало поставити деталі по 20,6 тис гривень за одиницю. Водночас на іншому тендері Житомирського бронетанкового заводу того ж місяця ТОВ "Укравто Конверсія" пропонувало 16,5 тис гривень за один гідроамортизатор.

Пропозиція TOB "Укравто Конверсія" була відхилена у зв'язку із її невідповідністю умовам тендеру в частині оплати продукції. Хоча сама тендерна документація передбачала можливість зміни умов оплати.

При цьому обрана пропозиція ТОВ "Технотранс-СВ" також не відповідала тендерній документації через відсутність підтвердження спроможності фірми на постачання запчастин до бронетехніки.

В матеріалах слідства зазначається, що по факту держпідприємство закупило на 22 гідроамортизатори більше, ніж було передбачено тендерними умовами, що спричинило додаткову переплату в розмірі 1,2 млн гривень.

Крім того, у березні 2017 року посадовці Житомирського бронетанкового заводу без проведення тендеру закупили за договором з держпідприємством "Промоборонекспорт" 50 гідроамортизаторів вартістю 40,8 тис. гривень за одиницю. Чим допустили також переплату у сумі 1,2 млн гривень більше за ціни на подібні деталі у 2018 році.

У підсумку слідчі дійшли висновку, що закупівля службовими особами Житомирського бронетанкового заводу комплектуючих для ремонту військової техніки за державним оборонним замовленням Міністерства оборони за завищеними цінами призводять до зайвого витрачання бюджетних коштів.

Раніше проект "Марлін" повідомив, що СБУ розслідує подвійну переплату державним підприємством "Луцький ремонтний завод "Мотор" за авіаційні деталі.

Нагадуємо:

Аудит всього концерну "Укроборонпром" продемонстрував, що майже половина підприємств – неефективні.

У НАБУ повідомили, що розслідують 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, які входять до ДК "Укроборонпром".

Економічна правда