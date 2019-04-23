Зрив конкурсів на голів податкової та митниці загрожує співпраці з ЄС

Зрив конкурсів на обрання голів Державної податкової та Державної митної служб загрожує подальшій співпраці України з Міжнародним валютним фондом та Євросоюзом.

Про це 22 квітня заявило Міністерство фінансів, передає "Європейська правда".

Проведення конкурсів на голів нових відомств, які мають замінити Державну фіскальну службу, намагаються оскаржити у судових інстанціях. У Мінфіні переконують: підстав для такого оскарження немає.

"Реформа ДФС - надзвичайно важлива для проведення податкової та митної реформи. Чесні та некорумповані очільники Державної податкової та митних служб, як очікується, повинні запустити реформу відомств. Це як раз найбільші очікування бізнесу. Це передумова для отримання траншів допомоги в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги від ЄС та в рамках програми МВФ", - кажуть у відомстві.

У Мінфіні запевняють, що уряд наразі вживає всіх можливих заходів для того, щоб не допустити зриву проведення конкурсів до нових служб та, як наслідок, проведення реформи податкової та митної системи.

Також у Мінфіні повідомили, що сподіваються, що конкурси на посади голів відомств пройдуть за графіком, попри те, що конкурс на голову митної служби суд призупинив.

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Нагадуємо:

18 квітня суд ухвалив рішення зупинити дію розпорядження Кабінету міністрів "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Державної митної служби".

22 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва отримав дві позовні заяви про блокування конкурсу на заміщення посади голови податкової служби.

В останні два тижні перед Новим роком уряд ухвалив документи щодо реформи ДФС. Таким чином Кабмін вирішив розділити ДФС на податкову та митну служби.

20 березня Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Зарплата керівників нових служб становитиме 24 тисячі гривень.

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення ДФС на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.

Згідно з текстом меморандуму МВФ, оприлюдненим у січні, значна кількість юридичних осіб, що входять до складу ДФС, буде ліквідовано в рамках реформи податкового адміністрування.