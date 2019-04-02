"Нафтогаз" заплатив норвезьким юристам ще 14 мільйонів євро за суперечку з "Газпромом"

НАК "Нафтогаз України" 1 квітня 2019 року уклала договір вартістю 14 мільйонів євро із норвезькою Wikborg Rein Advokatfirma AS, що здійснює юридичний супровід у рамках спору НАК із російським ПАТ "Газпром".

Про це повідомляється у системі ProZorro, передає "Інтерфакс-Україна".

Ціна договору складається з гонорару виконавця, понесених ним витрат на залучення третіх сторін і витрат на відрядження.

Wikborg забезпечує супровід арбітражних проваджень за позовом "Нафтогазу" до "Газпрому" з 2014 року. Між компаніями укладено угоди загальною вартістю майже 50 млн євро.

Нагадаємо:

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.

"Нафтогаз України" намагається стягнути в міжнародних судах із "Газпрому" 2,6 млрд доларів. При цьому через небажання виконати рішення арбітражу борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився на 200 млн доларів у вигляді відсотків, що набігли.

1 березня "Нафтогаз України" отримав позитивне рішення від арбітражу у Гаазі у справі про захоплення активів компанії Росією після незаконної анексії Криму.

За словами глави НАК Андрія Коболєва, Росія повинна виплатити компенсацію в сумі до 5 млрд доларів, але рішення щодо суми буде предметом наступних слухань пізніше в цьому році.

Стокгольмський арбітраж призначив слухання на вимогу "Нафтогазу" щодо стягнення з російського "Газпрому" 11,58 мільярда доларів на квітень—травень 2021 року.