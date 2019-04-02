Скандальну суддю звільнили через рішення на користь Коломойського

Вища рада правосуддя звільнила столичну суддю Людмилу Кізюн через рішення на користь олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Зазначається, що суддю Солом’янського райсуду Києва покарали за "вчинення істотного дисциплінарного проступку".

Скаргу на неї подали Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національний банк та ТОВ "Астерс Консалт".

Наприкінці 2017 року Кізюн ухвалила рішення за позовом олігарха і колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського.

Суддя заборонила компаніям, які вели розслідування виведення коштів з банку, здійснювати будь-яку діяльність, що стосується розслідування можливих шахрайських схем.

"На думку скаржника, зазначена ухвала суду ґрунтується виключно на припущеннях судді, не містить жодних посилань на докази та перешкоджає господарській діяльності зазначених в ухвалі юридичних осіб, що є втручанням у їхню діяльність", – кажуть у раді правосуддя.

ВРП вирішила, що накладені суддею тимчасові заборони були аналогічні тим, які олігарх хотів отримати після розгляду справи по суті. А це є порушенням законодавства.

Порушення Кізюн, на думку членів Вищої ради правосуддя, були грубими і множинними і свідчать про її необ'єктивність та несправедливість.

"Допущені суддею Кізюн Л.І. порушення призвели до істотних негативних наслідків як для відповідачів – Національного банку України, Міністерства фінансів України, ПАТ КБ "Приватбанк", так і для авторитету правосуддя", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У грудня 2016 року "Приватбанк" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова визнали неплатоспроможним і націоналізували.

Журналісти повідомили, що перед націоналізацією з "Приватбанку" вивели 110 млрд гривень на фірми, які існували тільки на папері.

У грудні 2017 року суддя Кізюн за позовом Коломойського заборонила компаніям, які вели розслідування виведення коштів з "Приватбанку" перед націоналізацією, здійснювати будь-яку діяльність, що стосується розслідування можливих шахрайських схем банку.

Одеського міського голову Геннадія Труханова, кількох чиновників міськради та підприємців обвинувачують у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

У лютому 2018 року суддя Кізюн скасувала арешт частини коштів і наказала повернути їх Одеській міській раді.

Активісти "Центру протидії корупції" тоді заявляли, що фігуранти справи Труханова домовлялися про зняття арешту з коштів за допомогою "кишенькових" суддів.