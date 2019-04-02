Як працюватимуть банки у зв’язку з перенесенням робочих днів

Національний банк визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку та банківської системи у зв’язку з перенесенням робочих днів у 2019 році.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Так, дні роботи системи електронних платежів Нацбанку переносяться з:

вівторка 30 квітня – на суботу 11 травня;

понеділка 30 грудня – на суботу 21 грудня;

вівторка 31 грудня – на суботу 28 грудня.

Також зазначається, що за потреби 30 квітня, 30 і 31 грудня можуть здійснювати касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня банку.

В НБУ підкреслили, що банки повинні повідомити клієнтів про режим роботи у зазначені дні та організувати своєчасні виплати пенсій, соцдоплат та інших грошових виплат, а також забезпечити безперебійну роботу банкоматів та обмінних пунктів.

Нагадаємо:

Раніше ЕП писала про те, що кількість державних вихідних в Україні нижча, ніж у світі.

Проте зниження числа робочих днів, як зазначали два авторитетних експерта у ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі, піде на користь і компаніям, і їх співробітникам. Тому вони закликали роботодавців перейти на 4-денний робочий тиждень.

Водночас як повідомлялося раніше, із 1 березня всі відділення "Нової Пошти" в обласних і районних центрах, а також кур'єри компанії будуть працювати без вихідних — 7 днів на тиждень.

Економічна правда