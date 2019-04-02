РФ виділить Білорусі 600 мільйонів доларів кредиту на погашення старого боргу

Президент РФ Володимир прийняв рішення надати Білорусі державний кредит у розмірі 600 мільйонів доларів. Гроші підуть на погашення старого боргу Мінська перед Москвою.

Про це заявив перший віце-прем'єр - міністр фінансів РФ Антон Силуанов, передає "Интерфакс".

"Відповідно до рішення президента РФ, Росія надасть Білорусі державний фінансовий кредит в сумі до 600 млн доларів. Кошти підуть на рефінансування платежів в погашення основного боргу за раніше наданими Російською Федерацією позиками", - сказав він.

За його словами, зараз ведуться переговори, необхідні для підписання міждержавної угоди.

Загальний обсяг боргу Білорусі перед РФ перевищує 6,5 мільярда доларів.

Нагадаємо:

Раніше колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що в планах Росії приєднати Білорусь і впритул наблизиться до кордонів Західної Європи.

У Мінську подібні заяви назвали маренням "відставних службовців".

19 грудня президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь.

Після цього голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі.

Потім прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв створив робочу групу з інтеграції Росії і Білорусі.

На Заході вважають, що Путін, якому при владі залишилося не більше 5 років, шукає шляхи забезпечення свого подальшого впливу шляхом створення більш тісного союзу з сусідньою Білоруссю.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що як і раніше підтримує ідею створення союзної держави з Росією, однак у двох країн повинні бути рівні умови.

Українська правда