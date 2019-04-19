Лукашенко хоче продати "Білоруськалій" у шість разів дорожче, ніж за нього пропонують
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про готовність продати ВАТ "Білоруськалій", але за ціною не нижче 30 мільярдів доларів.
Про це він заявив під час щорічного послання до білоруського народу і парламенту 19 квітня, повідомляє Interfax.by.
"Я готовий сьогодні продати" Білоруськалій ". Я порахував і назвав ціну - 30 млрд. Доларів. (...) Але ніхто не хоче." Білоруськалій "у мене хочуть купити і в Росії, і в Китаї, і в Америці, скрізь. Але за 5 млрд доларів. (...) за $ 5 млрд його ніхто не продасть, 30 млрд доларів - будь ласка ", - сказав Лукашенко.
Він звернув увагу, що виручка підприємства тільки в минулому році склала 2,5 млрд доларів.
За словами Лукашенка, він готовий також до продажу та інших "гігантів" білоруської промисловості.
"Я і БелАЗ готовий продати, і МАЗ. Але треба заплатити таку ціну, яка задовольняє власника. А вони хочуть взяти безкоштовно", - додав він.
Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володимир Путін прийняв рішення надати Білорусі державний кредит у розмірі 600 мільйонів доларів. Гроші підуть на погашення старого боргу Мінська перед Москвою.
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